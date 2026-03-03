El Ejército israelí dice haber matado a un jefe de armamento de Hizbulá asociado a Irán

Jerusalén, 3 mar (EFE).- El Ejército israelí informó este martes de la muerte en la capital libanesa de Beirut de Reza Juzai, a quien identificó como jefe del programa de armamento de Hizbulá y al frente del cuerpo libanés de la Fuerza Quds, la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní.

En un comunicado publicado en sus canales, el Ejército afirmó que Juzai, asesinado ayer, era considerado la «mano derecha» del comandante del cuerpo libanés y «un actor clave» en el fortalecimiento de las capacidades militares de Hizbulá mediante el suministro de material desde Irán.

Israel bombardea de forma recurrente el sur del Líbano y objetivos de Hizbulá, pese al alto el fuego de noviembre de 2024. Y desde este lunes, tras un ataque de los chiíes contra el norte del país -que no causó heridos- ataca el Líbano de forma paralela a Irán; causando en este país al menos 31 muertos y una oleada de desplazados.

Hizbulá justificó sus ataques en respuesta al asesinato el sábado en Teherán del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y a la continuación de los bombardeos israelíes contra el Líbano pese al alto el fuego de 2024.EFE

