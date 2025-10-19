El Ejército israelí dice que «responderá con fuerza» contra Hamás tras violaciones tregua

1 minuto

Jerusalén, 19 oct (EFE).- El Ejército israelí afirmó que «responderá con fuerza» contra Hamás tras lo que califica como violaciones del alto el fuego de esta organización islamista y los enfrentamientos de esta mañana entre milicias palestinas y tropas israelíes en el sur de Gaza.

En un mensaje en su cuenta de X, el portavoz del Ejército en árabe, Avichay Adraee, indicó a los gazatíes que no se adentren en la zona de Gaza controlada por las tropas israelíes y solicitó a las personas que podrían quedar allí que la evacúen de inmediato. EFE

mt/psh