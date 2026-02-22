El Ejército israelí dice que el adolescente abatido en Cisjordania era un «terrorista»

2 minutos

Jerusalén, 22 feb (EFE).- El Ejército de Israel alegó este domingo en un comunicado que el adolescente palestino abatido anoche por sus tropas en Beit Furik (Cisjordania) era un «terrorista» que «llevaba un explosivo».

«Durante operativos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) en la zona de Beit Furik, los soldados identificaron a dos terroristas que llevaban un explosivo», señalaron las fuerzas armadas. «Los soldados abrieron fuego contra los terroristas, eliminando a uno y neutralizando a otro».

Consultado por EFE, el Ejército de Israel señaló que era el fallecido, identificado como Muhamad Wabi Abdul Aziz Hanani (17 años) por el Gobierno palestino, quien portaba el explosivo.

Sin embargo, se negó a detallar qué tipo de explosivo era.

Las autoridades israelíes utilizan el término «terrorista» para referirse a cualquier palestino que ataque a sus ciudadanos y soldados, independientemente de su afiliación a una banda armada o milicia y, en muchos casos, de la naturaleza del ataque (incluyendo así a quienes lanzan piedras o se enfrentan a la violencia de los colonos en Cisjordania).

Medios palestinos e israelíes detallaron que otro menor de edad, un adolescente de 14 años, resultó herido por disparos de las tropas.

Según la agencia de noticias oficial palestina Wafa, Hanani recibió un disparo en la cabeza durante una redada del Ejército israelí en la localidad, en la que además resultaron heridos otros dos menores.

Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada son ilegales según el derecho internacional, y tanto la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como las Naciones Unidas han instado a Israel a cesar la ocupación de este territorio palestino y sacar del enclave a todos sus colonos (unos 465.000, según el tribunal).

Más de 1.000 palestinos han perdido la vida desde el 7 de octubre de 2023 por fuego israelí (la mayoría a manos de las fuerzas armadas) en Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este, entre ellos más de 200 menores de edad. EFE

pbj/gac/lss