El Ejército israelí dice que en los últimos días ha arrestado a «sospechosos» en Siria

1 minuto

Jerusalén, 29 ago (EFE).- El Ejército israelí dijo este viernes que en los últimos días ha arrestado a varios «sospechosos» en el sur de Siria que estaban planeando ataques contra las tropas desplegadas en la zona.

«En los últimos días, durante operaciones nocturnas en el sur de Siria, las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) arrestaron a varios sospechosos involucrados en el desarrollo de actividades terroristas contra las tropas», dijo el Ejército en un comunicado.

Los soldados, además, localizaron varias armas en las zonas en las que estos sospechosos «operaban», según el comunicado, que no da más detalles.

Tras la caída en diciembre del régimen sirio de Bachar al Asad, Israel envió a sus tropas a la zona desmilitarizada de los Altos del Golán y al lado sirio del monte Hermón, y todavía mantiene algunas posiciones, que defiende son esenciales para garantizar la seguridad del norte de Israel y de los drusos, una minoría árabe de la zona.

Desde entonces, Israel ha insistido en la desmilitarización de Siria al sur de Damasco, y ha llegado a atacar a las fuerzas de las nuevas autoridades cuando trataban de intervenir en los enfrentamientos entre clanes en el sur del país.EFE

