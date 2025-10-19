El Ejército israelí dice que ha «reanudado la aplicación del alto el fuego»

Jerusalén, 19 oct (EFE).- El Ejército israelí afirmó que ha «reanudado la aplicación del alto el fuego» en Gaza en la noche de este domingo después de los ataques que lanzó sobre la Franja a lo largo del día, como respuesta a lo que interpretó como una «violación» del acuerdo por parte de Hamás.

En un comunicado, el Ejército indica que «continuará aplicando el acuerdo de alto el fuego y responderá con firmeza a cualquier violación del mismo». EFE

