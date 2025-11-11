El Ejército israelí dice que los milicianos de Hamás en Rafah son detenidos o eliminados

2 minutos

Jerusalén, 11 nov (EFE).- Un portavoz castrense israelí aseguró este martes que la postura del Ejército ante los milicianos de Hamás atrapados en Rafah, área del sur de Gaza bajo control israelí, es la de «capturarlos o eliminarlos», pero que podría cambiar dependiendo lo que ordene el gobierno.

«La postura general del Ejército frente a los terroristas que operan más allá de la línea amarilla es actuar contra ellos, ya sea para capturarlos o eliminarlos», dijo en una videoconferencia con la prensa extranjera el portavoz castrense para medios internacionales, Nadav Shoshani.

«Los terroristas que operan más allá de la línea amarilla (de retirada de las tropas israelíes) perpetraron ataques y mataron a tres de nuestros soldados, por lo que debemos actuar para defendernos y enfrentarnos a los terroristas. (Pero) cualquier decisión que tome nuestro liderazgo, la acataremos y la haremos cumplir», dijo.

Shoshani se refirió así a los tres militares muertos durante dos días del alto el fuego en Rafah por, según el Ejército, ataques de milicianos de Hamás, un grupo que negó su implicación afirmando que no tiene control sobre sus miembros en ese territorio controlado por Israel.

El domingo, por su parte, el brazo armado de Hamás aseguró en un comunicado que sus combatientes atrincherados en la zona de Rafah no se rendirán e instó a los mediadores a encontrar una solución antes de que afecte el alto el fuego en vigor desde hace un mes.

Aunque no ha transcendido ninguna información oficial de la reunión ayer entre Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el primero habría intentado interceder para resolver esta crisis y garantizar un paso seguro de los milicianos a cambio de su desarme, según fuentes anónimas citadas en la prensa local.

Según dijo hoy a EFE una fuente cercana a Netanyahu, este «no se comprometió ante los estadounidenses a liberar a los terroristas de Rafah».

Se calcula que decenas de milicianos, o incluso unos pocos centenares, como estimó hoy Shoshani, están escondidos en Rafah, totalmente controlada por el Ejército israelí y donde se han producido incidentes con las tropas israelíes durante el alto el fuego. EFE

