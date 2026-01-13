El Ejército israelí dice que no detectó tropas españolas en su ataque en el sur del Líbano

2 minutos

Jerusalén, 13 ene (EFE).- El Ejército israelí afirmó este martes que no identificó tropas de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) en su ataque llevado a cabo ayer en la zona del Jiam del sur de este país, donde dicha misión denunció que tanques israelíes dispararon al lado de una de sus patrullas formada por militares españoles.

Preguntado por el incidente, el Ejército de Israel envió un comunicado a EFE afirmando que su ataque tenía como objetivo «una infraestructura terrorista».

«Varios minutos después de los disparos, la FINUL solicitó que se detuviera el fuego en la zona, alegando que el fuego se produjo junto a sus fuerzas que operaban allí», continúa la nota.

Y añade que, «contrariamente a lo que afirma la FINUL, durante el fuego y tras una revisión inicial realizada posteriormente, no se identificaron fuerzas de la FINUL en la zona».

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) enfatizan que operan para desmantelar la infraestructura terrorista de Hizbulá y no contra las fuerzas de la ONU», concluye el comunicado.

Según informó la misión de la ONU anoche, tanques israelíes dispararon al lado de una patrulla española de la FINUL después de penetrar a una zona del territorio libanés externa a las posiciones que mantiene en él en violación del alto el fuego entre ambos países.

«Pacificadores de la FINUL observaron dos tanques Merkava moverse desde una posición de las FDI dentro del territorio libanés cerca de Sarda, en el interior del Líbano. Los pacificadores pidieron que los tanques parasen su actividad a través de canales de enlace», informó la misión en un comunicado cerca de medianoche», afirmó en un comunicado.

La FINUL confirmó que uno de esos carros de combate disparó posteriormente tres proyectiles, dos de los cuales cayeron a apenas 150 metros de los cascos azules, y detalló que la patrulla fue seguida «de forma continua» por un láser mientras se replegaba a una zona más segura. EFE

