El Ejército israelí hace redadas en Yenín, Belén y otras localidades de Cisjordania

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Ramala, 21 jul (EFE).- El Ejército israelí practicó esta tarde varias redadas en el centro de la ciudad de Yenín y en varias localidades de la gobernación de Belén, en la Cisjordania ocupada, sin que se informara de heridos, según fuentes locales citadas por la agencia palestina Wafa.

En Yenín, las fuerzas israelíes entraron en la zona de la rotonda del Cine, en el centro de la ciudad, donde lanzaron granadas aturdidoras y retuvieron a varios vecinos, entre ellos niños, a quienes sometieron a interrogatorios sobre el terreno, según esas fuentes.

Los vehículos militares se desplegaron por la zona, lo que generó tensión y dificultó la circulación de los residentes.

En la gobernación de Belén, el Ejército israelí irrumpió en la propia ciudad de Belén y se desplegó en las zonas de la rotonda de Nisán, la calle y la plaza del Pesebre y el valle de Maali, además de asaltar la vivienda de Mohamed Shehadeh, un niño de 14 años muerto a manos de tropas israelíes en 2022.

Las fuerzas israelíes irrumpieron también en la localidad de Al Doha, al oeste de Belén, sin que se informara de registros de viviendas ni detenciones, y en la ciudad de Beit Sahur, donde asaltaron y registraron una vivienda, según Wafa. EFE

mfh/fpa