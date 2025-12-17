El Ejército israelí hiere al menos a 4 palestinos en Nablus, norte de Cisjordania ocupada

Jerusalén, 17 dic (EFE).- El Ejército israelí hirió al menos a cuatro palestinos este miércoles durante una incursión militar en Nablus, ciudad palestina localizada en el norte del territorio ocupado de Cisjordania, según fuentes médicas y locales.

«La Media Luna Roja Palestina informa que sus equipos en Nablus están atendiendo a dos jóvenes con heridas de bala, uno en el pecho y otro en la pierna, sufridas durante una incursión militar israelí en la ciudad», hizo saber el organismo en un comunicado.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, recogió además que otros dos palestinos resultaron heridos por metralla después de que varias patrullas militares irrumpieran en el barrio de Áqaba, en la Ciudad Vieja de la localidad.

Los heridos, informa el mismo medio, fueron trasladados a un hospital cercano por los equipos de la Media Luna Roja.

El incidente se produjo después de que el Ejército diera por finalizada, la semana pasada, una «operación antiterrorista» de dos semanas en Cisjordania, que se saldó con seis palestinos muertos, decenas de arrestos y la incautación de dinero y armas.

Según datos de la ONU, desde el 7 de octubre de 2023 el Ejército israelí, y colonos, han matado a más de 1.000 palestinos en Cisjordania ocupada -entre ellos más de 200 niños-, que vive una espiral de incursiones militares sin precedentes. EFE

