El Ejército israelí identifica a los cuatro rehenes muertos entregados por Hamás

Jerusalén, 14 oct (EFE).- El Ejército israelí confirmó este martes la identidad de los primeros cuatro cuerpos entregados por Hamás como los rehenes Guy Iluz y Bipin Joshi, así como otros dos cautivos fallecidos cuyos nombres aún las familias no han autorizado publicar.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a las familias de que sus seres queridos han sido traídos de regreso para ser enterrados», señaló un comunicado castrense, tras finalizar el proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en colaboración con la Policía de Israel y el Rabinato Militar. EFE

