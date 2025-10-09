El Ejército israelí inicia los preparativos para la primera fase de su retirada en Gaza

Jerusalén, 9 oct (EFE).- El Ejército de Israel anunció este jueves que ha comenzado los preparativos y está estableciendo un protocolo de combate para retirarse «pronto» a línea marcada para la primera fase de su retirada, recogió un comunicado.

«El Ejército ha comenzado los preparativos operativos para implementar el acuerdo (de alto el fuego). Como parte de este proceso, se están llevando a cabo los preparativos y un protocolo de combate para pasar pronto a las líneas de despliegue ajustadas», anunciaron las fuerzas armadas.

Asimismo, el Ejército aseguró que sigue desplegado en Gaza y está preparado para «cualquier desarrollo operativo».

La propuesta de tregua del presidente de EE.UU., Donald Trump, recoge que el ejército israelí deberá hacer una primera retirada de Gaza hasta la «línea amarilla», a una profundidad de unos 1,5 kilómetros (en su zona más estrecha) y 6,5 (en la más amplia) desde la divisoria entre Gaza e Israel.

Esta retirada debe producirse antes del lunes, día en que Trump anunció que las milicias gazatíes, con Hamás a la cabeza, liberarán a los 48 rehenes aún cautivos en Gaza.

Según el diario Haaretz, esta primera fase de retirada garantizará que Hamás localice a los secuestrados, en manos de su brazo armado (las Brigadas Al Qasam) pero también de otros grupos, como la Yihad Islámica Palestina.

Según las autoridades israelíes, unos 20 rehenes siguen con vida.

Aún no han trascendido los calendarios para las demás fases de retirada de las tropas israelíes, que una vez lleguen a la «línea amarilla» seguirán estando presentes en cerca de la mitad del enclave (hasta el momento dominaban más del 80 %).EFE

