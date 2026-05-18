El ejército israelí mató en Gaza al jefe del brazo armado de Hamás

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El jefe del brazo armado de Hamás murió el viernes en Gaza en un ataque del ejército israelí, según anunciaron este y el propio movimiento islamista palestino el sábado.

«El ejército y la agencia de seguridad interior anuncian que ayer [viernes], en un ataque de precisión en la zona de Ciudad de Gaza, el terrorista Ezedin Al Hadad fue eliminado», indicaron las fuerzas armadas israelíes.

Minutos después, dos responsables de Hamás confirmaron a AFP la muerte de su dirigente.

«Ezedin Al Hadad fue asesinado ayer en un ataque israelí contra un apartamento y un vehículo civil en Ciudad de Gaza», dijo un alto cargo de Hamás. Un integrante del brazo armado del movimiento corroboró el fallecimiento.

Según indicó el viernes la oficina del ministro de Defensa israelí, Al Hadad fue «uno de los principales arquitectos de la masacre del 7 de octubre» de 2023, cuando más de 1.200 personas murieron del lado israelí víctimas de la ofensiva sorpresa de Hamás.

El gobierno israelí también lo acusa de ser responsable del secuestro de civiles y soldados israelíes aquel día. Hamás tomó un total de 251 rehenes.

El ataque desató una guerra, en la que la campaña de represalia israelí devastó la Franja de Gaza, donde sobreviven más de dos millones de palestinos, y mató a más de 72.000 personas, según el ministerio de Sanidad del territorio, que opera bajo autoridad de Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Los veinte últimos rehenes con vida recobraron su libertad en octubre, días después de la entrada en vigor de un alto el fuego entre Israel y Hamás, aplicado bajo presión de Estados Unidos.

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