El Ejército israelí mata a dos adolescentes palestinos en el norte de la Franja de Gaza

2 minutos

Jerusalén, 24 ene (EFE).- Dos adolescentes palestinos murieron este sábado por un ataque con drones israelíes en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, según informaron fuentes médicas del hospital gazatí de Al Shifa.

Según estas fuentes, las víctimas fueron identificadas como Mohamed Al Zawara, de 15 años, y Suleiman Al Zawara, de 14.

Los jóvenes murieron al oeste de la llamada ‘línea amarilla’, una frontera imaginaria establecida por el Ejército israelí, que suele disparar a quienes se acercan, ya que automáticamente los considera una amenaza.

Preguntado al respecto por EFE, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre los hechos.

Además, según la agencia palestina Wafa, un número indeterminado de personas resultaron heridas por un bombardeo israelí en la calle Old Gaza, en Jabalia (también al norte del enclave) este sábado.

Asimismo, otro palestino fue herido por disparos israelíes en Jan Yunis, en la zona sur de la Franja.

Por otra parte, fuentes de la Policía palestina afirmaron haber recibido informes de residentes del barrio Al Tufa de la ciudad de Gaza (centro de la Franja) según los cuales grupos armados afiliados a la milicia ‘Fuerzas de Defensa Popular’, liderada por el gazatí Rami Heles, allanaron viviendas y ordenaron a las familias que evacuaran, advirtiéndoles que la noche sería «difícil».

Según el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza, más de 481 gazatíes han muerto desde que el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre de 2025. En total, más de 71.600 palestinos han sido asesinados -entre ellos, más de 20.000 niños- desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023. EFE

