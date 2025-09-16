El Ejército israelí mata a dos palestinos en una operación en el norte de Cisjordania

Jerusalén, 16 sep (EFE).- Dos palestinos de 41 y 34 murieron este martes por disparos del Ejército israelí durante una operación militar en la ciudad de Qalqilia, en el norte de Cisjordania, anunció el Ministerio de Sanidad palestino en un comunicado.

«La Autoridad General de Asuntos Civiles informa al Ministerio de Sanidad de la muerte del joven Waseem Khalil Musa Abu Ali (41 años) y el joven Khaled Nimer Suwailem Hassan (34 años) por balas de las fuerzas de ocupación, esta mañana en Qalqilia», recoge el comunicado.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, aseguró que fuerzas israelíes de incógnito, conocidas como Mista’arvim, entraron en la ciudad y persiguieron a un grupo de palestinos en la zona de Barham.

Dos de ellos, Abu Ali y Hassan resultaron heridos de gravedad. Ambos fueron detenidos y su muerte se confirmó posteriormente.

Tras las detenciones, las tropas se desplegaron en los barrios de Kafr Saba y Al Wad donde continuaron su intervención en la zona.

Preguntadas al respecto, las fuerzas armadas de Israel aún no se han pronunciado.

El Ejército israelí ha matado a al menos 191 palestinos en Cisjordania en lo que va de 2025, de los cuales unos 39 eran menores de edad, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El norte de este territorio palestino sufre desde el 19 de enero un intenso despliegue del Ejército israelí que, según las autoridades, busca desmantelar a las milicias locales. La macrorredada se concentra especialmente en los campamentos de Yenín, Tulkarem y Nur Shams, considerados bastiones de estos grupos.

Sin embargo, las redadas también han afectado a otras áreas del norte. Según OCHA, en Qalqilia han muerto al menos cuatro palestinos fruto de las operaciones militares.

Israel endureció sus ya habituales redadas en Cisjordania tras el ataque de los milicianos gazatíes del 7 de octubre de 2023. Desde entonces, unos 1.006 palestinos han perdido la vida en Cisjordania por las actividades del Ejército israelí.EFE

pbj/alf