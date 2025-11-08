El Ejército israelí mata a dos palestinos por cruzar la línea amarilla en Gaza

Jerusalén, 8 nov (EFE).- El Ejército de Israel reconoció haber matado este sábado a dos palestinos en la Franja de Gaza después de que cruzaran la línea amarilla y se acercaran a las tropas, según un comunicado de estas fuerzas armadas.

En dos tiroteos separados en el norte y sur de Gaza, las fuerzas armadas dispararon contra gazatíes que cruzaron esta demarcación imaginaria al identificarles como «terroristas», asegurando que suponían una «amenaza inmediata» para los soldados.

«Dos terroristas fueron identificados cruzando la línea amarilla y acercándose a los soldados del Ejército que operaban en el norte de Gaza, suponiendo para ellos una amenaza inmediata», recoge el comunicado sobre el ataque en el norte.

Los soldados abrieron fuego contra ellos, matando a uno de los dos.

El comunicado aborda el segundo incidente con la misma descripción: una persona cruzó la línea amarilla (esta vez en el sur), fue identificada como «terrorista» y abatida (sin disparos de advertencia previos) al suponer una «amenaza inmediata» para los soldados.

«Los soldados del ejército en el Comando Sur siguen desplegados de acuerdo con lo pactado y continúan operando para eliminar cualquier amenaza inmediata», concluye el texto.

Las reglas de enfrentamiento del ejército israelí tienden a permitir a los soldados abrir fuego en el momento en el que se sienten amenazados, lo que abre la puerta a disparar a civiles.

El 18 de octubre, cuando el alto el fuego llevaba apenas una semana en vigor, las tropas identificaron como una «amenaza inmediata» una furgoneta en la que viajaban 11 miembros de una familia que se dirigían a inspeccionar su casa en el este de la ciudad de Gaza (norte).

El vehículo cruzó la línea amarilla, la frontera imaginaria (y pobremente señalizada) a la que se retiró el ejército de Israel al entrar en vigor la tregua y tras la cual el territorio sigue bajo su dominio. Las tropas consideraron el vehículo una «amenaza inmediata» y mataron a los once miembros de la familia, seis de ellos niños.

El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta la «línea amarilla», pero eso no implica que el alto el fuego no rija tras ella.

Los soldados israelíes han matado a más de 240 personas desde que comenzó la tregua en Gaza, según los datos del Ministerio de Sanidad del enclave.EFE

