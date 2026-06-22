El ejército israelí mata a dos personas cerca de un asentamiento en Cisjordania

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El ejército israelí anunció la muerte de dos personas que el domingo lanzaron cócteles molotov cerca del asentamiento de Karmei Tzur, en Cisjordania.

Los soldados avanzaron contra un grupo de personas que quemaban llantas y lanzaban bombas de combustible al asentamiento, indicó el ejército en un comunicado.

Mataron a dos y neutralizaron a una tercera persona, señala el comunicado.

Por su parte, medios palestinos denunciaron que se trataba de dos adolescentes y que las autoridades israelíes retuvieron sus cuerpos tras abatirlos a tiros.

La agencia oficial de noticias palestina Wafa identificó a los dos como Reda Sami Awad, de 15 años, y Arafat Ismail Awad, de 19.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967. Más de 500.000 colonos israelíes viven en el territorio, sin incluir Jerusalén Este, en medio de unos tres millones de palestinos.

La ONU advirtió recientemente que la violencia ligada a los colonos en Cisjordania ha alcanzado niveles récord, con un promedio de seis ataques diarios que causan víctimas o daños.

La violencia se ha intensificado en Cisjordania desde el inicio de la guerra de Gaza, desencadenada por un ataque sin precedentes contra Israel por parte del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023.

Soldados o colonos israelíes han matado al menos a 1.082 palestinos desde entonces, entre ellos tanto combatientes como civiles, según un recuento de la AFP basado en datos del Ministerio de Salud palestino.

Las cifras oficiales israelíes señalan que al menos 46 israelíes, tanto civiles como soldados, han muerto en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes en el mismo periodo.

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