El Ejército israelí mata a seis gazatíes en un campo de desplazados

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Gaza, 7 jun (EFE).- El Ejército israelí mató este sábado a seis personas en un ataque a un campo de desplazados en la ciudad de Gaza, lo que eleva a siete el total de fallecidos de la jornada, según informaciones de fuentes médicas del hospital gazatí de Al Shifa.

Según reportes de este centro médico situado en el centro de la Franja, seis personas murieron y más de quince resultaron heridas tras un ataque con dron israelí que impactó contra una tienda de campaña en un campo de desplazados conocido como Yawazat y ubicado en la zona oeste de ciudad de Gaza.

Además, esta mañana las fuerzas israelíes mataron a un séptimo gazatí en un ataque dirigido al sur de la Franja de Gaza.

El fallecido, identificado como Mohamad Otman Farwana, perdió la vida en un bombardeo dirigido a la casa de su familia en la calle de Al Zaini, en el centro de la localidad sureña de Jan Yunis, en el que además resultaron heridas varias personas.

Por el momento, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre estos incidentes.

Desde que entró en vigor la tregua hace casi ocho meses, los ataques del Ejército israelí han matado a más de 951 personas en Gaza, tanto en ataques dirigidos o tiroteos de las tropas a la población como en jornadas de bombardeos continuos.

En las últimas semanas, Israel ha escalado sus ataques aéreos contra el lado de Gaza que continúa bajo control de Hamás (algo menos del 40 % del enclave, en el que la población se hacina junto a la costa o entre los escombros de las ciudades).

El Ministerio de Sanidad gazatí cifró este sábado en 72.971 los muertos por la ofensiva israelí en Gaza desde octubre de 2023, cuando Israel comenzó a bombardear el enclave en represalia por el ataque liderado por Hamás contra su territorio, en el que 1.200 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes. EFE

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