El Ejército israelí mata a tiros a un palestino en el norte de la Franja de Gaza

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Gaza, 4 may (EFE).- El Ejército israelí mató a tiros este lunes a un palestino en el norte de la Franja de Gaza, según informaron fuentes médicas del enclave palestino.

El fallecido, identificado como Musa Salem Fati Al Obeid, de 42 años, murió tras ser disparado por tropas israelíes en la zona de Al Atatra, al norte de Gaza, según informó personal del hospital gazatí de Al Shifa, a donde fue trasladado su cuerpo.

Según estas fuentes, el ataque israelí se produjo al oeste de la Línea Amarilla, una zona fuera de la divisoria tras la que el Ejército israelí mantiene apostados a sus efectivos, que controlan más del 54 % del enclave.

Por el momento, el Ejército todavía no se ha pronunciado sobre los hechos.

Los militares israelíes ya mataron este domingo a dos gazatíes, uno de ellos de 15 años, en dos ataques separados a lo largo de la Franja.

Desde la firma del alto el fuego del pasado 10 de octubre, Israel continúa atacando la Franja casi a diario, y el número de muertos por fuego israelí asciende ya a más de 830 y a 2.345 los heridos desde entonces, según el último recuento publicado ayer por el Ministerio de Sanidad gazatí.

La cifra total de muertos desde los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 son 72.610 y 172.448 los heridos por ataques del Ejército israelí contra una devastada Franja de Gaza, según las cifras de Sanidad. EFE

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