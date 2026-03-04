El Ejército israelí mata a tres palestinos en Jan Yunis, sur de Gaza

2 minutos

(Actualiza de uno a tres los muertos)

Gaza, 4 mar (EFE).- El Ejército israelí mató este miércoles a tres palestinos en Jan Yunis, en el sur de Gaza, con lo que ascienden a 636 los fallecidos desde que entró en vigor el actual alto el fuego el pasado 10 de octubre.

La primera víctima, muerta a tiros, fue identificada como Maher Harb Ahmed Samour, de 43 años, según una fuente del Hospital Naser, cuya morgue recibió el cuerpo.

Poco después, según relataron testigos a EFE, soldados de una unidad especial mataron a un palestino y se llevaron a otro, cuyo cuerpo apareció poco después ensangrentado en el barrio de Qarara, al norte de Jan Yunis.

Los dos cadáveres fueron también trasladados al complejo médico Naser. A este mismo centró llegó ayer martes un palestino herido de gravedad, tras haber activado munición sin detonar, que falleció poco después, de acuerdo con fuentes médicas.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, además de los 636 muertos, más de 1.700 palestinos han resultado heridos por fuego israelí en estos casi cinco meses; mientras que unos 750 cuerpos han sido recuperados entre los escombros.

Casi a diario, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas o cruzan la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

En total, desde que Israel empezó su guerra contra Gaza, más de 72.100 palestinos han muerto -entre ellos más de 20.000 niños- y alrededor de 171.800 han resultado heridos, según Sanidad. EFE

aa-pms/ah