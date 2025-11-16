El Ejército israelí mata a un adolescente palestino en Nablus, en la Cisjordania ocupada

Jerusalén, 16 nov (EFE).- El Ejército israelí mató la madrugada de este domingo a un adolescente palestino durante una incursión en el campamento de refugiados de Askar, al este de Nablus en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, confirmó a EFE una fuente médica.

Según un portavoz de la Media Luna Roja, la víctima tenía tan solo 17 años, mientras que otro chico resultó herido de bala y fue trasladado a un hospital.

Un comunicado castrense israelí dijo que el chico había lanzado un «artefacto explosivo» contra las tropas antes de ser abatido. El Ejército israelí realiza de forma habitual estas acusaciones, en numerosas ocasiones sin aportar evidencias que las corroboren.

Un gran contingente militar irrumpió anoche en la ciudad de Nablus desde varias direcciones, causando enfrentamientos en el campamento de Askar, detalla Wafa. Los soldados también se desplegaron en los barrios de Ras al Ain, al Basha y la Ciudad Vieja, en principio sin realizar arrestos.

Con la muerte de este menor, ya son alrededor de 50 los menores palestinos asesinados por fuego israelí en 2025, incluido de colonos, en el territorio ocupado de Cisjordania y Jerusalén Este, según defunciones de Sanidad y documentación de la ONG Defense for Children International Palestine.

El pasado día 7 de noviembre, el Ejército israelí mató a dos palestinos de 16 años, y confiscó sus cuerpos, después de que presuntamente lanzaran cócteles molotov hacia el muro de separación en la localidad palestina de Al Judeira, al noroeste de Jerusalén.

Y el 5 de noviembre, los soldados mataron a un chico de 15 años en el pueblo de Yamoun, noroeste de Yenín, que presuntamente había lanzado piedras y cócteles molotov, junto a otros jóvenes palestinos, contra un vehículo militar blindado, según información castrense y medios locales. EFE

