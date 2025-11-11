El Ejército israelí mata a un hombre en Gaza tras cruzar la ‘línea amarilla’

Jerusalén, 11 nov (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a un palestino en Gaza después de que el hombre cruzase la denominada ‘línea amarilla’, que separa la zona de retirada de las tropas israelíes de la población en la Franja.

En un comunicado, las fuerzas armadas informaron de que habían dado muerte a un «terrorista», sin ofrecer más datos sobre su identidad ni aportar pruebas sobre su filiación. que cruzó la línea amarilla y se aproximó a los soldados israelíes hoy por la mañana.

«Tras su identificación, la tropas eliminaron al terrorista», señala el comunicado, que asegura que el hombre representaba una «amenaza inmediata» para el Ejército israelí.

Las fuerzas armadas manifestaron que sus tropas continuarán desplegadas en Gaza según su acuerdo con el grupo islamista Hamás y proseguirán con sus operaciones para eliminar «cualquier tipo de amenaza».

Según datos del Ministerio de Sanidad de la Franja, el Ejército israelí ha matado a 245 palestinos desde el inicio del alto el fuego el 10 octubre, lo que eleva a 69.182 el número de gazatíes fallecidos desde que Israel lanzó su ofensiva contra Gaza hace más de dos años como represalia por los ataques del 7 de octubre de 2023.

De ellas, decenas eran personas que estaban más allá de la ‘línea amarilla’ y se han documentado casos de mujeres y niños asesinados por las tropas israelíes cruzando esa divisoria, que no está claramente marcada en todo su recorrido. EFE

lsr/mt