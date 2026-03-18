El Ejército israelí mata a un hombre en un ataque en el sur de Gaza

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Gaza, 18 mar (EFE).- El Ejército israelí mató este miércoles a un hombre en un ataque aéreo en el oeste de Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza, según informó la agencia palestina Wafa y confirmaron a EFE fuentes del hospital Naser del enclave.

Además, fuentes del hospital Al Shifa del norte de Gaza informaron a EFE de que un menor de 14 años murió después de que le cayera encima una pared dentro del refugio improvisado donde vivía.

El Ministerio de Sanidad de Hamás en Gaza informó este miércoles de que ayer martes se registraron tres muertos en la Franja por fuego israelí, con lo que ya son 72.253 desde el inicio de la ofensiva de Israel en octubre de 2023 y 677 desde el comienzo del alto el fuego el 10 de octubre del año pasado.

Ayer martes, la Media Luna Roja palestina informó de la muerte de dos personas en un ataque a un vehículo en la zona de Mawasi (sur) y el lunes Sanidad registró dos muertos más por fuego israelí.

Las muertes de este lunes y martes se unen a las de al menos 12 personas el pasado domingo, cuando se registraron dos ataques en Gaza: el primero contra un vehículo policial en el que murieron ocho agentes y el segundo con cuatro muertos, tres de la misma familia y entre ellos un niño.

El pasado sábado, según Sanidad gazatí, un ataque de artillería impactó también contra una comisaría de policía en Jan Yunis (sur de Gaza) y mató a dos hombres .

Desde que comenzó el alto el fuego en octubre de 2025, Israel ha seguido atacando ocasionalmente con bombardeos y drones las zonas occidentales de la Franja, fuera del perímetro aún controlado por las tropas israelíes y delimitado por la línea amarilla.

Estas agresiones se han mantenido tras el inicio de la guerra contra Irán el 28 de febrero. EFE

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