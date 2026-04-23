El Ejército israelí mata a un palestino de 15 años en Nablus, al norte de Cisjordania

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Jerusalén, 22 abr (EFE).- El Ejército israelí mató de un disparo este jueves a un palestino de 15 años durante una incursión militar en Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada, confirmó el Ministerio de Sanidad palestino, dos días después del asesinato de otro palestino de 14 años por un reservista en Al Mughair.

Sanidad detalló que el nombre del niño es Youssef Sameh Ishtayeh, que según informó a EFE la Media Luna Roja Palestina resultó alcanzado en el hombro en el barrio de Beit Wazan, al oeste de la ciudad de Nablus.

Su muerte se produce después de que el martes un reservista israelí matase a Aws Hamdi al Nasan, de 14 años y cuyo padre había muerto siete años atrás en otro ataque de colonos, y a Jihad Marzouq, de 32 años, en la aldea de Al Mughair, tras un asalto de colonos contra este pueblo próximo a Ramala.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al menos 240 palestinos murieron en 2025 por fuego israelí en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, mientras que nueve muertes se atribuyeron a colonos.

Desde el 28 de febrero de 2026, a la sombra de la guerra regional contra Irán, los colonos han intensificado sus ya recurrentes ataques en Cisjordania ocupada matando a al menos diez palestinos, más que los fallecidos en todo 2025 por sus ataques.

En lo que va de 2026, al menos 37 palestinos han muerto por fuego israelí en ese territorio palestino ocupado, según el recuento de la ONG israelí B’Tselem. EFE

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