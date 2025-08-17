El Ejército israelí mata a un palestino de 18 años en el norte de Ramala

Jerusalén, 17 ago (EFE).- Un chico de 18 años murió este sábado tras ser disparado por soldados israelíes en una localidad atacada por colonos en el norte de Ramala, capital de Cisjordania ocupada, según informó el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina y reconoció el propio Ejército, que alegó que lo hizo en respuesta al lanzamiento de piedras y cócteles molotov.

El chico se llama Hamdan Musa Mohammed Abu Alia y murió en la localidad de Al Mughayir, indicó Sanidad en un comunicado, que no da más detalles de su fallecimiento.

La agencia oficial palestina Wafa explica que la aldea fue atacada en la mañana del sábado por colonos israelíes protegidos por el Ejército de Israel, que quemaron vehículos y atacaron varias casas.

Durante los incidentes, los soldados israelíes dispararon contra el joven y lo hirieron en la espalda antes de agredirlo, dice Wafa citando al jefe del consejo de la aldea, Amin Abu Aliya.

Posteriormente, el chico fue trasladado al hospital, donde falleció a causa de las heridas, explica la misma fuente.

Preguntado por EFE, un portavoz del Ejército israelí reconoció haber abierto fuego en Al Mughayiir afirmando que «terroristas» lanzaron piedras y cócteles molotov contra sus soldados y que éstos «respondieron disparando contra los terroristas para eliminar la amenaza, y se identificó un objetivo».

En cuanto a los ataques de los colonos contra la aldea reportados por Wafa, el Ejército no dio por el momento información sobre los mismos.

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), los ataques de colonos a palestinos en Cisjordania siguen en aumento y crecieron más del doble en junio y julio de 2025, cuando se registraron alrededor de 100 mensuales, en comparación con un promedio de 49 al mes entre enero y mayo de 2025 y de 30 al mes en 2024.

Por otro lado, la Media Luna Roja informó este domingo de que ha atendido a un chico de 17 años herido de bala en las piernas, que atribuye también al Ejército israelí.

Este joven, que fue trasladado al hospital, se encontraba en la zona de Al Sheikh Sa’D, al sureste de Jerusalén, en Cisjordania ocupada.EFE

