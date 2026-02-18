El Ejército israelí mata a un palestino en el sur de la Franja de Gaza

1 minuto

Gaza, 18 feb (EFE).- El Ejército israelí mató a un palestino en la zona sur de la Franja de Gaza este miércoles, según fuentes médicas del hospital gazatí Al Naser.

Según las fuentes, el fallecido era Muhand Jamal Muhamed Al Najar, de 20 años, quien fue asesinado a tiros por soldados del Ejército israelí cerca de la rotonda de Bani Suheila, al este de la ciudad de Jan Yunis (sur de la Franja).

Preguntado por EFE, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado al respecto.

Casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla: la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

De hecho, el número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor de la tregua superó el domingo los 600 fallecidos.

En total, desde que Israel empezó su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto más de 72.000 palestinos en ataques israelíes -entre ellos más de 20.000 niños- y más de 171.700 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en el enclave palestino. EFE

aa-ybp/cg