El Ejército israelí mata a un palestino en la zona este de la ciudad de Gaza

Jerusalén, 3 dic (EFE).- El Ejército israelí mató este miércoles al menos a un palestino en un ataque en el barrio de Zeitun, en la zona este de ciudad de Gaza, informó el cuerpo de Defensa Civil gazatí en sus canales oficiales.

«Un ciudadano palestino fue asesinado por las fuerzas de ocupación israelíes en la zona de Zeitun, al este de la ciudad de Gaza», reza el mensaje de Defensa Civil, que no ofrece más información sobre el incidente.

Pese al alto el fuego, el Ejército lleva a cabo desde este martes demoliciones y destrucciones de edificios residenciales, especialmente en las zona oriental de la ciudad de Gaza, en la conocida como ‘línea amarilla’, desde primera hora de la mañana.

Además, según reportó la agencia de noticias palestina, Wafa, drones israelíes lanzaron bombas sobre viviendas palestinas este martes en el barrio de Tufah, también en la capital gazatí.

La mayoría de estos bombardeos israelíes se están produciendo cerca de la conocida como ‘línea amarilla’, el punto al que se han replegado las tropas israelíes dentro de la Franja de Gaza, como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, y al que los civiles gazatíes tienen prohibido ir.

Se trata de zonas totalmente evacuadas que Israel controla y que, pese a la tregua, bombardea diariamente demoliendo edificios y viviendas con lo que está causando todavía una mayor devastación en el enclave palestino.

Sin embargo, la mayoría de la población palestina desconoce los límites de esta nueva frontera dentro de Gaza, que no está totalmente marcada de forma visible, por lo que muchas veces se ven sorprendidos por fuego israelí al intentar ir a barrios donde están sus casas sin saber que están cerca de las posiciones de los soldados.

Las tropas israelíes aún controlan más del 50 % del territorio gazatí, si bien en el acuerdo de alto el fuego firmado por Israel y Hamás en octubre se recoge su retirada total en la segunda fase, todavía pendiente de negociar a través de los mediadores. EFE

