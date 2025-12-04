El Ejército israelí mata a un palestino que «cruzó la línea amarilla» en el sur de Gaza

2 minutos

Jerusalén, 4 dic (EFE).- El Ejército israelí mató a un palestino este jueves después de que supuestamente traspasara la conocida como ‘línea amarilla’ en la zona sur de la Franja de Gaza, según un comunicado compartido en sus canales oficiales.

«Hoy, tropas de las Fuerzas de Defensa Israelíes identificaron a un terrorista que cruzó la línea amarilla y se acercó a las tropas que operan en el sur de la Franja de Gaza, lo que representaba una amenaza inmediata para ellas», afirma el comunicado militar.

«Tras la identificación, las tropas abrieron fuego contra el terrorista para eliminar la amenaza», continúa la nota del Ejército, que añade que «se identificó un impacto».

Bajo la consideración de que constituyen «amenazas inmediatas», las tropas israelíes han matado a gazatíes a diario desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, con una cifra total de fallecidos que el ministerio de Sanidad del enclave elevó a 366 en su último recuento oficial esta semana (sin incluir los datos de hoy).

Entre ellos, se encuentran tanto milicianos como gazatíes civiles que supuestamente cruzaron la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50 % de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel.

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproxima a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

En Rafah (sur de la Franja), que Israel domina como zona militarizada desde abril, aunque llevaba ocupada por el Ejército desde mayo de 2024, las tropas matan casi a diario a presuntos milicianos de las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto al menos 70.125 palestinos en ataques israelíes y más de 171.015 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino. EFE

