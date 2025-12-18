El Ejército israelí mata a un palestino que cruzó la ‘línea amarilla’ en el sur de Gaza

Jerusalén, 18 dic (EFE).- El Ejército israelí mató a un palestino este jueves después de que supuestamente traspasara la conocida como línea amarilla en la zona sur de la Franja de Gaza, según un comunicado compartido en sus canales oficiales.

«Hoy jueves, las tropas de las fuerzas de defensa que operan en el sur de la Franja de Gaza identificaron a un terrorista que cruzó la línea amarilla y se acercó a las tropas, representando una amenaza inmediata para ellas.», reza la nota del Ejército.

«Tras la identificación, las fuerzas aéreas eliminaron al terrorista», afirma el mensaje.

Bajo la consideración de que constituyen «amenazas inmediatas», las tropas israelíes han matado a gazatíes a diario desde que la tregua entró en vigor, el pasado 10 de octubre, con una cifra total de fallecidos que el ministerio de Sanidad del enclave elevó a 394 en su último recuento oficial esta semana (sin incluir los datos de hoy).

Entre ellos, se encuentran tanto milicianos como civiles que supuestamente cruzaron la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50 % de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel.

Parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproxima a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto al menos 70.668 palestinos en ataques israelíes y más de 171.152 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino. EFE

