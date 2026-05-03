El Ejército israelí mata a un palestino y hiere a 44 en despliegues en Cisjordania ocupada

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(Actualiza con comunicado del Ejército israelí)

Jerusalén, 3 may (EFE).- El Ejército israelí mató este domingo a al menos un palestino en la ciudad de Nablus (Cisjordania ocupada) y causó heridas a otros 44, informó la Media Luna Roja palestina sobre esta incursión militar.

La organización humanitaria desglosó que, además de la víctima mortal, de 26 años, otras cuatro personas sufrieron heridas de bala y cuarenta más quedaron afectadas por el uso de gases lacrimógenos por parte de Israel.

Diez de los heridos tuvieron que ser trasladados a hospitales cercanos, según la Media Luna Roja Palestina.

«Un niño de 12 años resultó herido en el hombro por una bala durante la incursión de las fuerzas de ocupación (israelí) en el centro de Nablus», había reportado minutos antes la organización, en referencia a uno de los heridos, en este caso menor de edad.

El Ejército israelí emitió un breve comunicado definiendo lo ocurrido como «violento disturbio en el cual varios terroristas lanzaron piedras» contra sus efectivos, argumento que, de acuerdo a la normativa interna de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), ampara a sus tropas para utilizar fuerza letal contra civiles que supongan una «amenaza».

«Se respondió con medidas para dispersarlos y posteriormente con fuego para neutralizar la amenaza», culmina la nota castrense.

Las operaciones militares israelíes de este domingo no solo se produjeron en la gobernación de Nablus, una de las más afectadas por ataques de violentos colonos judíos protegidos por los soldados y por la expansión de asentamientos por parte de estos -amparados en muchos casos por el Gobierno israelí-, pese a que atentan contra el derecho internacional, que lo considera ocupación ilegal.

Según la agencia de noticias palestina Wafa, el Ejército israelí también llevó a cabo este domingo una serie de incursiones en varias ciudades y pueblos al norte de Tulkarem, igualmente en la Cisjordania ocupada, incluyendo Saida, Attil, Ellar y Deir Al Ghusun.

Fuentes locales citadas por Wafa informaron que las fuerzas irrumpieron y registraron decenas de negocios y viviendas, causando daños y deteniendo a decenas de residentes.

Las mismas fuentes añadieron que los detenidos fueron trasladados a viviendas tomadas por el ejército tras desalojar a sus habitantes, las cuales «fueron convertidas en puestos militares y centros de interrogatorio de campaña».

Además, en la ciudad de Tulkarem, las fuerzas israelíes sobrevolaron el centro con drones de vigilancia, «lanzando folletos con amenazas y advertencias a los residentes», agregó Wafa. EFE

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