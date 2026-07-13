El Ejército israelí mata a un palestino y hiere a otros cuatro en un ataque al sur de Gaza

Compartir

2 minutos

Gaza, 13 jul (EFE).- El Ejército israelí mató este lunes a al menos un gazatí e hirió a cuatro más en un ataque dirigido contra el sur de la Franja, según informó la Media Luna Roja Palestina.

Según estas fuentes médicas, un palestino perdió la vida después de que un dron israelí atacara una motocicleta en el barrio de Al Tal Al Hawa, al sur de la ciudad de Gaza. Los equipos de emergencia trasladaron sus restos al hospital de Shifa.

Además, los paramédicos de la Media Luna Roja transportaron a los heridos, cuyo estado se desconoce, al hospital gazatí de Al Quds para su tratamiento.

Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre el incidente.

Ayer domingo, Israel mató a seis palestinos, entre ellos una niña de 8 años, en ataques diferentes al enclave palestino.

Además, otras dos personas murieron a causa de heridas recibidas en ataques israelíes producidos en días anteriores.

Israel sigue realizando ataques en la Franja de Gaza a diario a pesar del alto el fuego vigente desde hace nueve meses, matando a una media de cuatro personas al día, según el recuento de muertos por fuego israelí que publica el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás.

Según sus últimos datos, publicados este lunes, 1.108 personas fallecieron desde el inicio de la tregua, mientras que otras 3.578 han resultado heridas.

El total de fallecidos supera los 73.200 desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel comenzó a atacar Gaza en represalia por la invasión de milicianos del enclave en su territorio ese mismo día, que acabaron con la vida de 1.200 personas y secuestraron a otras 251. EFE

aa-ybp/pbj/ah