El Ejército israelí mata a una mujer palestina en Ciudad de Gaza, pese al alto el fuego

2 minutos

Jerusalén, 14 nov (EFE).- Un dron del Ejército israelí mató este viernes a una mujer palestina en el noroeste de Ciudad de Gaza, la capital de la Franja, informó la agencia de noticias palestina Wafa.

Fuentes locales identificaron a la víctima como Maysa Jaber al Attar, que fue alcanzada por los disparos de un dron israelí en el barrio de al Atatra, en el noroeste de Ciudad de Gaza, señaló la agencia.

El Ejército israelí, por su parte, no se pronunció sobre este incidente, pero sí sobre otro ocurrido en el sur del enclave, donde asegura que mató a un miliciano este viernes por cruzar la «línea amarilla», el punto al que se han replegado las tropas dentro de Gaza en esta primera fase del acuerdo del alto el fuego.

«Cruzó la línea amarilla y se aproximó a las tropas en el sur de la Franja de Gaza, lo que representaba una amenaza inmediata para ellas. Tras la identificación, las tropas de las FDI neutralizaron al terrorista para eliminar la amenaza», recoge el comunicado castrense.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás el pasado 10 de octubre, un total de 260 palestinos han muerto bajo fuego israelí, según el recuento diario del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza publicado ayer.

Si las autoridades gazatíes confirman la muerte de Maysa Jaber al Attar, que Wafa cataloga de «violación de alto el fuego», el número de víctimas totales en Gaza desde el comienzo de la ofensiva israelí en octubre de 2023 ascendería a 69.188 palestinos muertos.

A estos muertos se sumarían los miles de cuerpos que continúan sepultados entre los escombros, según las estimaciones de Sanidad, a los que las ambulancias y los equipos de defensa civil no pueden llegar debido a la escasez de maquinaria pesada y combustible.

Además, 170.703 personas han resultado heridas tras más de dos años de ataques israelíes contra la Franja, 632 desde que entró en vigor el acuerdo entre Israel y Hamás. EFE

