The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Ejército israelí no permite a los gazatíes regresar a la ciudad de Gaza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 1 oct (EFE).- El Ejército israelí anunció este miércoles que no permitirá regresar a la ciudad de Gaza (norte) a los que se encuentren fuera de ella, aislando de esta manera la capital, que sufre una invasión terrestre, tras cerrar la carretera costera de Al Rashid en dirección norte.

«Residentes de Gaza, la calle Rashid estará cerrada al tráfico desde el sur de la Franja de Gaza a las 12.00 horas (9.00 GMT). Se permitirá el desplazamiento hacia el sur (…) sin inspección. Las fuerzas armadas lo dejan claro: una vez sales de la ciudad de Gaza, no puedes regresar», dijo el portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee.

Tras el cierre de esta vía, ningún palestino puede volver hacia la norteña ciudad de Gaza, ya que la otra carretera posible (la de Salah al Din) también está bloqueada tanto para el tránsito de personas como de vehículos. Los habitantes de la capital solo pueden de esta manera salir de la ciudad.

El pasado 16 de septiembre, Israel comenzó una nueva invasión terrestre contra la ciudad de Gaza, que situó bajo orden de evacuación forzosa al sur del enclave a una población de más de un millón de personas. Desde entonces, los ataques se han intensificado, con decenas de muertos en esta urbe diarios, muchos de ellos civiles.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto cerca de 66.000 personas, entre ellas más de 20.000 niños. EFE

pms/mt/jlp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR