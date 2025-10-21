The Swiss voice in the world since 1935

El Ejército israelí recibe los cuerpos de otros dos rehenes más

Jerusalén, 21 oct (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó este martes al Ejército israelí los restos mortales de otros dos rehenes, por lo que ya son 15 los cadáveres recuperados si se confirma de forma positiva la identidad de los dos nuevos cuerpos.

«Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, los ataúdes de dos rehenes muertos que fueron entregados a las Fuerzas Armadas y al Shin Bet (servicio de inteligencia israelí) dentro de la Franja de Gaza», informó el Ejército esta noche a través de un comunicado. EFE

