El Ejército israelí registró 279 intentos de suicidio en año y medio, según el Parlamento

Jerusalén, 8 ene (EFE).- Un total de 279 soldados israelíes intentaron suicidarse entre enero de 2024 y julio de 2025, coincidiendo con la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, según datos presentados ante la Subcomisión de Recursos Humanos del Ejército Israelí, que se reunió este jueves en la Knéset (Parlamento israelí) para analizar las medidas de prevención de los suicidios en el Ejército.

De acuerdo con un comunicado publicado en los canales de la Knéset, que recoge un informe clínico del Cuerpo Médico militar, «por cada soldado que se suicidó en el Ejército se documentaron otros siete intentos» durante ese periodo.

Un total de 22 soldados se quitaron la vida en 2025, coincidiendo con el segundo año de ofensiva en Gaza, lo que supone la cifra más alta desde 2010, según los datos revelados a finales de año por el Ejército israelí.

De los militares cuyas muertes se investigan o se han investigado por sospecha de suicidio, indican las cifras, 12 eran soldados que estaban realizando el servicio militar obligatorio (de 3 años para los hombres y 2 para las mujeres), 9 eran soldados de la reserva y uno militar de carrera.

El 50 % de los casos de suicidio en 2025, según la nota publicada por el Parlamento, correspondieron a combatientes.

Los datos del Cuerpo Médico del Ejército fueron presentados junto a un informe del Centro de Investigación e Información del Parlamento israelí, del que se desprende que solo el 17 % de los soldados que se suicidaron en 2024 y 2025 (hasta finales de julio) había tenido contacto con un oficial de salud mental en los dos meses previos a su muerte.

Representantes militares señalaron ante los diputados que se están intensificando las campañas para reducir el estigma de pedir ayuda psicológica y reforzar los mecanismos de detección temprana.

Mas de 100 días al año en el frente

Los jóvenes que realizan el servicio militar obligatorio en Israel de unidades de combate suelen ser destinados al terreno, lo que en estos últimos dos años ha supuesto que han servido en la ofensiva contra la Franja de Gaza, en la Cisjordania ocupada o en el norte de Israel, donde este país ataca periódicamente Líbano y Siria.

Las operaciones israelíes en Gaza, actualmente en un alto el fuego desde el 10 de octubre, han dejado más de 71.000 palestinos muertos -según Sanidad gazatí- y alrededor del 80 % de su infraestructura arrasada.

El Ejército israelí sigue controlando algo más de la mitad de este territorio y continúa matando palestinos casi cada día, con más de 420 muertos por fuego israelí desde el inicio de la tregua.

En cuanto a los reservistas, los israelíes pasan a la reserva tras completar el servicio militar obligatorio y forman parte de ella hasta los 41 años, los soldados, y los 46, los oficiales, pudiendo ser llamados a filas en ocasiones de emergencia.

Aunque antes solían ejecutar servicios breves una vez al año, la ofensiva sobre Gaza (a las que se sumaron las operaciones en Cisjordania, Líbano, Siria o Irán) han hecho que buena parte de ellos sirvan periodos prolongados, superando los 100 días.

En los últimos dos años, decenas de miles de ellos han sido llamados a filas, lo que ha levantado cierta crítica social por las consecuencias que ello tiene en sus trabajos y familias. EFE

