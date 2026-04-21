El Ejército israelí remplaza el Cristo que soldados destrozaron a martillazos en el Líbano

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Jerusalén, 21 abr (EFE).- El Ejército de Israel instaló este martes una cruz de madera y un Cristo metalizado en la localidad de Debel, en el sector central del sur del Líbano, después de que el domingo saliera a la luz la imagen de uno de sus soldados destrozando a martillazos otra figura a tamaño real en el lugar.

«En plena coordinación con la comunidad local de Debel en el sur del Líbano, la estatua dañada fue reemplazada por tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército)», recoge el comunicado castrense emitido al respecto.

El Comando Norte del Ejército de Israel coordinó el remplazo «desde el momento en que recibió información del incidente»:

«Las FDI expresan su profundo arrepentimiento por el incidente y están trabajando par asegurarse de que no vuelve a ocurrir en el futuro», continúa el comunicado.

Poco antes de anunciar la reposición de la imagen, el Ejército de Israel anunció haber ordenado 30 días de detención militar y su separación del servicio en el frente al soldado que destrozó la estatua, así como para el que el que fotografió el acto.

Los otros seis soldados que fueron testigos y ni impidieron ni reportaron el vandalismo fueron convocados para dar explicaciones.

También este martes, según recogió el diario israelí Haaretz, llegó por primera vez en dos semanas ayuda humanitaria a Debel, con coordinación con el Ejército israelí, a través de una ONG francesa.

El Ejército de Israel ocupa militarmente una franja de hasta 10 kilómetros de profundidad en el sur libanés que abarca cerca de 60 localidades, también cristianas.

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