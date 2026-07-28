El Ejército jordano asegura haber interceptado un dron en una zona fronteriza con Irak

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Amán, 28 jul (EFE).- El Ejército jordano aseguró este martes haber interceptado un dron en una zona desértica fronteriza con Irak, un día después de que Arabia Saudí acusara a milicias iraquíes alineadas con Irán de atacar sus instalaciones petroleras.

«La Real Fuerza Aérea Jordana, en el marco de sus operaciones de vigilancia y seguimiento, interceptó un dron que había violado el espacio aéreo jordano la madrugada del martes», afirmó un comunicado castrense, sin precisar si hubo víctimas o daños materiales.

El dron fue derribado en el desierto oriental, dentro del territorio del reino hachemita, que limita directamente con la provincia iraquí de Ambar en Irak y con el norte de Arabia Saudí.

No obstante, el Ejército no especificó desde dónde fueron lanzados los ataques.

Las Fuerzas Armadas jordanas incidieron en que siguen «cumpliendo con su deber de proteger las fronteras del reino y mantener su seguridad y soberanía, y que no tolerarán ninguna amenaza a la seguridad nacional ni a la de sus ciudadanos».

Mientras, el Ejército israelí interceptó hoy un dron cerca de la frontera con Jordania, informó la institución castrense en un comunicado, en el que precisó que el proyectil no llegó a entrar en su territorio y que está tratando de determinar el origen del lanzamiento.

El incidente se produce un día después de que el Ministerio de Defensa saudí acusara a las «milicias terroristas» iraquíes respaldadas por Irán de atacar objetivos petroleros en Riad y en la región Oriental de Arabia Saudí, en el este del país.

Irak alberga a decenas de milicias chiíes proiraníes que, pese a estar integradas en las Fuerzas Armadas iraquíes, actúan por cuenta propia en favor de los intereses de Irán y en contra de las tropas estadounidenses que están desplegadas en su país en el marco de la coalición internacional que lucha contra Estado Islámico (EI).

Estas milicias han atacado diferentes países del golfo Pérsico desde el estallido de la guerra de Irán a finales de febrero, en medio de las condenas de Bagdad y las amenazas de Estados Unidos, que han forzado al Gobierno iraquí a iniciar un proceso de desarme de estos grupos. EFE

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