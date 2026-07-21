El Ejército jordano intercepta drones y misiles lanzados desde Irán, sin daños ni víctimas

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(Actualiza con nuevos ataques)

Amán, 21 jul (EFE).- El Ejército jordano interceptó este martes drones y misiles iraníes, sin registrar víctimas ni daños en el país árabe, después de que Irán asegurara haber alcanzado objetivos militares estadounidenses en Jordania, en una nueva ofensiva contra intereses de Estados Unidos en Oriente Medio.

Una fuente militar responsable del Comando General de las Fuerzas Armadas de Jordania aseguró que interceptaron «cinco drones lanzados desde Irán anoche y esta mañana», según indicó este martes un comunicado castrense, que no especificó dónde ocurrió el ataque.

Posteriormente, en otra nota del Ejército, informó de que «los sistemas de defensa aérea interceptaron y derribaron tres misiles iraníes dirigidos a territorio jordano a mediodía de hoy».

Asimismo, indicó que «la operación de interceptación y derribo no causó víctimas ni daños materiales, y que equipos del Cuerpo de Ingenieros Reales se encargaron de los restos de los misiles y los aseguraron según los procedimientos establecidos».

En cuanto a los ataques con drones, las Fuerzas Armadas afirmaron que estos fueron neutralizados de «manera eficiente y precisa, de acuerdo con los requisitos operacionales y los procedimientos de defensa establecidos», en una operación sin víctimas ni daños materiales.

El Ejército continúa monitoreando el espacio aéreo del reino hachemita y mantiene su preparación operacional, «tomando las medidas necesarias para neutralizar cualquier objeto aéreo que represente una amenaza para la seguridad».

La Guardia Revolucionaria iraní informó en un comunicado de un ataque con misiles contra una base estadounidense en Jordania, donde aseguró haber destruido un sistema de radar de defensa antimisiles y un avión de combate F-15 que se encontraba en un refugio reforzado.

Estos ataques se producen, además, en un momento de máxima tensión, después de que el Departamento de Estado de EE.UU. emitiera de madrugada una alerta mundial de viaje en la que advirtió del riesgo de una «escalada imprevista» del conflicto en Oriente Medio, después del décimo día consecutivo de operaciones militares cruzadas. EFE

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