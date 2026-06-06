El ejército libanés anuncia la muerte de varios soldados por un ataque israelí

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El ejército libanés anunció el sábado la muerte de varios soldados, incluido un oficial, en un ataque israelí contra un vehículo en el sur del país, a pesar del supuesto alto el fuego en vigor.

Como la tregua anterior anunciada el 17 de abril, el pacto alcanzado esta semana en Washington entre representantes de Líbano e Israel y rechazado por el movimiento proiraní Hezbolá no frenó las hostilidades.

«Varios miembros del personal militar, incluido un oficial, murieron en un bárbaro ataque israelí contra un vehículo militar en la carretera entre Khardali y Nabatieh», indicó el ejército en un comunicado.

Contactadas por la AFP, las fuerzas armadas dijeron que estaban verificando estas informaciones.

Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó ataques contra Israel para vengar la muerte del líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Israel respondió con bombardeos y una incursión terrestre en el sur de Líbano que, según el último balance de las autoridades locales, dejaron más de 3.560 muertos. Del lado israelí fallecieron 27 soldados y un contratista civil, según el ejército.

La situación en este frente es uno de los puntos de fricción en las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, puesto que Teherán exige un alto el fuego en Líbano para avanzar en un eventual acuerdo que ponga fin a la guerra regional.

El acuerdo cerrado esta semana en Washington tras una cuarta ronda de negociaciones establece un alto el fuego condicionado al «cese total» de los disparos de Hezbolá y prevé que el ejército israelí pueda mantener sus operaciones en el sur de Líbano.

El movimiento chiita libanés respaldado por Irán rechazó el acuerdo y exigió un alto el fuego «global» y la retirada completa de Israel del país.

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