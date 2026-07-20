El ejército libanés comienza a tomar el control de las «zonas piloto» en el sur de Líbano

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Un acuerdo para asegurar la retirada israelí del sur del Líbano y el desarme de Hezbolá tuvo su primera prueba sobre el terreno el lunes, cuando el ejército libanés comenzó a hacerse cargo de la seguridad en tres aldeas, informó Washington.

Estados Unidos dijo que las operaciones comenzaron en las llamadas «zonas piloto» de Froun, Srifa y Zawtar al-Gharbiya «de conformidad con el Marco Tripartito y bajo los auspicios del Grupo de Coordinación Militar para el Líbano».

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, calificó la medida como «un resultado directo» de las conversaciones celebradas la semana pasada en Roma entre delegaciones israelíes y libanesas, y añadió que Washington seguiría trabajando con ambas partes «para implementar el marco hasta una conclusión satisfactoria».

El marco tripartito, firmado por Líbano, Israel y Estados Unidos el 26 de junio tras varias rondas de negociaciones directas, contempla una retirada gradual de las posiciones israelíes en el sur del Líbano.

A cambio, las Fuerzas Armadas Libanesas deberán asumir el control absoluto de la seguridad en las zonas evacuadas y certificar que han sido despejadas de armas e infraestructuras de Hezbolá.

Las «zonas piloto» están destinadas a poner a prueba el enfoque en un puñado de aldeas situadas a ambos lados del río Litani, antes de extenderlo a otras áreas.

«Es una oportunidad para que el Estado libanés empiece a reafirmar un control real en zonas históricamente dominadas por Hezbolá», dijo un funcionario estadounidense bajo anonimato.

«Cualquier intento de Hezbolá de sabotear, infiltrarse o volver a armarse en estas zonas perjudicaría seriamente las perspectivas de reconstrucción y de paz», añadió.

El ejército israelí ajustará el despliegue de sus tropas en una de las tres zonas del sur del Líbano donde las Fuerzas Armadas Libanesas ejercerán el control exclusivo de la seguridad, afirmó el lunes un responsable militar israelí.

«Las FDI ajustarán su postura de fuerzas en una de las áreas piloto para permitir que las Fuerzas Armadas Libanesas lleven a cabo su misión», señaló el responsable, sin identificar el área.

El acuerdo, rechazado por Hezbolá, no fija un calendario para la retirada de Israel.

Las autoridades israelíes también han prometido que sus fuerzas permanecerán en una «zona de seguridad» de 10 kilómetros de ancho a lo largo de la frontera mientras Hezbolá siga armado.

Líbano e Israel, que no mantienen relaciones diplomáticas, iniciaron negociaciones después de que Hezbolá, respaldado por Irán, arrastrara a Líbano al conflicto de Oriente Medio al atacar a Israel en marzo, luego del inicio de la guerra.

Una fuente militar libanesa declaró a la AFP que las tropas habían comenzado a intensificar las patrullas en varias aldeas adyacentes a zonas ocupadas por fuerzas israelíes en el sur del Líbano, incluida Froun.

El acuerdo marco se alcanzó tras un frágil alto el fuego en la guerra entre Israel y Hezbolá.

Israel sigue lanzando ataques ocasionales en el sur del Líbano.

Las conversaciones en Roma tuvieron lugar antes de la reunión prevista para el martes en Washington entre el presidente libanés Joseph Aoun y el presidente Donald Trump.

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