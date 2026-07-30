El Ejército libanés pide apoyo ante los recursos «limitados» y los desafíos que «aumentan»

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Beirut, 30 jul (EFE).- El Ejército libanés pidió a países afines apoyo para sus Fuerzas Armadas por los «recursos limitados» que cuentan frente a unos «desafíos y peligros» que «aumentan» en el país, en un momento en el que las tropas israelíes se retiran gradualmente de algunas zonas en base al acuerdo alcanzado con Israel, aunque mantienen su ocupación en el sur del Líbano.

Así lo indicó este jueves el comandante del Ejército libanés, Rodolphe Haykal, en un discurso a sus unidades en la víspera del Día de las Fuerzas Armadas Libanesas, cuando se cumplen 81 años de su fundación.

En su discurso, el comandante dijo que «el tamaño de estas tareas impone fortalecer las capacidades de la institución militar, y beneficiarse de la cooperación con países hermanos y amigos, especialmente porque apoyar al ejército es una inversión en la estabilidad y seguridad del Líbano».

«Los desafíos y peligros que enfrenta nuestra nación aumentan, pero el Ejército mantiene su compromiso de cumplir con todas sus misiones a pesar de las importantes dificultades derivadas de los recursos limitados, la magnitud de las tareas y las delicadas circunstancias», afirmó.

Recordó que sus unidades están «completando» su despliegue en el sur «de acuerdo con los acuerdos vigentes», en referencia al pacto suscrito entre Israel y el Líbano, mediado por Estados Unidos, en el que las tropas israelíes se van retirando de zonas de despliegue condicionado, que en el acuerdo marco se denominan «zonas piloto».

En un primer momento, se han fijado tres «zonas piloto», aunque estas podrían aumentar si se llegan a más acuerdos en las conversaciones que están previstas para Roma a partir del próximo 4 de agosto.

Sin embargo, Haykal indicó que «la ocupación (israelí) persiste en sus ataques y violaciones para obstaculizar los esfuerzos del ejército» en ese despliegue.

«La fortaleza del Ejército reside en su unidad y en el apoyo del pueblo libanés. Nuestra nación solo prosperará con un ejército fuerte, capaz y unido, cuya fuerza se nutre de la fe que ustedes tienen en su país. Por lo tanto, os exhorto a mantenerse firmes y a cumplir vuestro juramento, y a no dudar en darlo todo en defensa del Líbano y su pueblo», sentenció.

Estas palabras tienen lugar también meses antes de que la misión de la ONU en el sur del Líbano (FINUL) acabe su mandato y comience a retirarse gradualmente de la zona el año que viene.

Países como Francia e Italia han abogado por crear una fuerza que pueda sustituir a la FINUL.EFE

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