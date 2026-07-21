El Ejército libanés se despliega en otra «zona piloto» en el sur tras la retirada israelí

Compartir

2 minutos

Beirut, 21 jul (EFE).- El Ejército libanés anunció este martes que se ha desplegado en la población de Zawtar al Gharbiya, designada como «zona piloto» y situada en el sur del país, en el marco del acuerdo con Israel y mediado por Estados Unidos, mientras las tropas israelíes se retiran gradualmente tras ocupar esa zona.

El Ejército libanés dijo en un comunicado que «unidades militares comenzaron su despliegue esta mañana en la ciudad de Zawtar al Gharbiya (en la región de Nabatieh), en base a los contactos existentes con el Grupo de Coordinación Militar para el Líbano (MCG4L, en inglés)», en referencia a la comisión trilateral de enlace y verificación formada por el Líbano, Israel y Estados Unidos con el fin de supervisar sobre el terreno la aplicación de los acuerdos de paz y retirada gradual de tropas israelíes en el sur.

En su escueta nota, la institución castrense afirmó que reitera su llamamiento a la ciudadanía para que no se «dirija a la ciudad hasta que la situación de seguridad se estabilice y para que acate las instrucciones de las unidades militares desplegadas a fin de preservar su seguridad».

Ayer, el Ejército libanés anunció que se había desplegado en la localidad de Froun y en Srifa, las otras dos «zonas piloto» y también ubicadas en el sur, coincidiendo con la declaración de Estados Unidos del inicio de implementación de esta operación de traspaso del control.

Esto es uno de los puntos del acuerdo marco suscrito por Israel y el Líbano el pasado 26 de junio en Washington, con la mediación de Estados Unidos, y tras conversaciones técnicas celebradas la semana pasada en Roma.

La implementación de estas «zonas piloto» se anunció un día antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúna hoy en la Casa Blanca con su homólogo libanés, Joseph Aoun, para abordar las negociaciones de paz con Israel.

El Líbano e Israel, países vecinos sin relaciones diplomáticas, negocian desde hace meses un acuerdo de alto el fuego tras los combates desatados en febrero, en el contexto de la guerra con Irán, y la retirada israelí del sur libanés.

El grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Teherán y enfrentado a Israel, rechaza estas conversaciones y no forma parte de las negociaciones. EFE

bei-ijm/kba/cg