El Ejército maliense bombardea objetivos en Kidal, tomada por los rebeldes del norte

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Bamako, 30 abr (EFE).- El Ejército de Mali bombardeó objetivos «terroristas» en la ciudad de Kidal (norte), que se encuentra desde el sábado bajo el control de los rebeldes independentistas del norte del Frente de Liberación del Azawad (FLA).

Los bombardeos tuvieron lugar el miércoles como parte de «las misiones de reconocimiento ofensivo en curso en la ciudad de Kidal, tras los ataques llevados a cabo contra el campamento y la sede del gobernador», explicó en un comunicado el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Malienses (FAMA), que aseguró que «varios terroristas» fueron neutralizados durante estos ataques.

«Los medios aéreos de las FAMA realizaron el miércoles bombardeos contra un escondite de armas y medios logísticos pertenecientes a grupos armados terroristas», se lee en la nota.

La misma fuente añadió que la operación se saldó con la destrucción de medios logísticos, en particular una cisterna de combustible, un vehículo pickup artillado y un blindado.

Una fuente del FLA aseguró en declaraciones a EFE que los bombardeos de ayer «no causaron pérdidas».

El sábado pasado los independentistas del FLA lanzaron un ataque contra el ejército gubernamental y tomaron la estratégica ciudad de Kidal, mientras otros grupos vinculados a Al Qaeda, atacaron de forma simultánea la capital, Bamako, y ciudades cercanas.

El Ejército de Mali, que actualmente cuenta con el apoyo de las juntas militares de Burkina Faso y Níger, fue respaldado en su victoria de 2023 sobre los secesionistas del norte por los mercenarios rusos del grupo Wagner, ahora conocido como Africa Corps.

Rusia afirmó este jueves que continuará prestando ayuda militar al gobierno de Mali a pesar del expresado objetivo por parte de los tuaregs de expulsar las tropas rusas del país y el elevado número de bajas registrado entre los mercenarios rusos. EFE

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