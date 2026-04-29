El Ejército maliense recupera alrededores de Bamako y prepara contraofensiva en el norte

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Bamako, 29 abr (EFE).- El Ejército maliense, respaldado por el ‘Africa Corps’ ruso y tropas de Níger y Burkina Faso, recuperó el control de los alrededores de Bamako y zonas del norte del país que secesionistas y yihadistas tomaron el sábado, mientras se prepara para retomar la estratégica ciudad septentrional de Kidal.

Fuentes locales y de seguridad indicaron a EFE que las tropas malienses, con apoyo aéreo y del ‘Africa Corps’ ruso, expulsaron a combatientes del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, rama de Al Qaeda en el Sahel) de las periferias de Bamako.

El JNIM lanzó el sábado una amplia ofensiva contra objetivos militares y civiles alrededor de Bamako y otras ciudades, causando el asesinato del ministro de Defensa, Sadio Camara, en un atentado con explosivos en Kati, a 15 kilómetros al noroeste de la capital.

El ataque se realizó en coordinación con el Frente secesionista de Liberación del Azawad (FLA), que reclama esa región, que abarca casi dos tercios del territorio de Mali, y desde donde intentó expulsar a las fuerzas malienses sin participar en combates fuera de esa zona.

El Ejército recuperó Kati, bastión de la junta militar surgida de los golpes de Estado de 2020 y 2021, tras caer brevemente en manos yihadistas. Estos no controlan ya puntos en las afueras de Bamako y operan en células perseguidas por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades malienses mantienen secretismo respecto a estas operaciones, aunque el pasado lunes informaron haber abatido en un bombardeo a un centenar de «terroristas» en fuga en una columna de motos en la región de Koulikoro, cerca de Bamako.

El decisivo papel del ‘Africa Corps’ ruso y la aviación de la Confederación de Estados del Sahel (AES, creada en 2023 por las juntas militares de Burkina Faso, Mali y Níger) repelió el asalto del sábado y recuperó el control, mientras aviones rusos siguen llegando a Bamako con armas y municiones.

Después de la retirada de las fuerzas occidentales de Mali tras el golpe de 2020, Rusia se involucró en la lucha antiterrorista en el país, primero a través del grupo privado de seguridad Wagner y, posteriormente, del ‘Africa Corps’, dirigido por su Ministerio de Defensa.

¿Reconquista inminente de Kidal?

Kidal, situada a más 1.500 kilómetros al noreste de Bamako, es la única gran ciudad perdida por el Gobierno en los ataques del sábado que se encuentra bajo el dominio del FLA.

Una fuente del Movimiento de Salvación del Azawad (MSA, afín al gobierno) dijo este miércoles a EFE que el Ejército maliense se prepara para recuperar Kidal «en horas o días», pero su grupo armado se limitará a proteger las ciudades de Ménaka y Gao, en el noreste.

Otras fuentes de seguridad y analistas en Bamako afirmaron también que ‘Africa Corps’ prepara un «asalto inminente» a Kidal, mientras realiza operaciones de rastrillaje en Gao, de donde los independentistas se retiraron ante bombardeos aéreos.

Gao, situada a 350 kilómetros al sur de Kidal, reviste importancia para el FLA, integrada en las ciudades clave de sus demandas en el Azawad, por lo que intentó controlarla el sábado, pero falló por los bombardeos de los cazas malienses y aliados.

Fuentes en Bamako indicaron que el JNIM sigue presente en zonas de Mopti, a 630 kilómetros al este de la capital, sin control territorial y ya expulsado de la ciudad, y reportaron que la situación es similar en las ciudades cercanas de Sévaré y Kona.

En el extremo este, el grupo yihadista Estado Islámico (EI) atacó la ciudad de Ménaka, a unos 300 kilómetros al sur de Gao, desde el sábado, aprovechando el caos de la ofensiva del JNIM y FLA, pero el Ejército, con combatientes rusos y locales como el MSA, repelió los asaltos.

Tras los ataques, las tropas malienses y sus aliados desmantelaron sus posiciones en los accesos a Ménaka y se atrincheraron en una base rusa cercana, mientras la aviación cubría el aire para impedir infiltraciones del EI, según fuentes locales.

Ménaka, de unos 20.000 habitantes, está sitiada por el EI desde 2023, y los suministros de alimentos y combustible llegan en convoyes desde Bamako bajo escolta terrestre y cobertura aérea.

El FLA anunció el sábado que el objetivo de su ofensiva era «liberar» el Azawad y proclamó su control sobre Kidal, en tanto que JNIM no precisó el objetivo final de su ataque, pero confirmó su dominio sobre Mopti y ataques contra posiciones del Ejército en Kati, Gao y Sévaré.

Ambos grupos declararon que las operaciones en el Azawad se coordinaron entre sí, mientras que los ataques del EI contra Ménaka fueron unilaterales ya que este grupo es conocido por su hostilidad hacia el Ejército, sus aliados, e incluso hacia el FLA y los yihadistas del JNIM. EFE

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