El Ejército paquistaní ofrece apoyo militar al Líbano en plena mediación con EE.UU. e Irán

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Islamabad, 9 jun (EFE).- El jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, prometió este martes ampliar la cooperación en defensa con el Líbano, coincidiendo con la intensificación de los esfuerzos diplomáticos de Islamabad para mediar en el conflicto en Oriente Medio, una crisis que cada vez afecta más en territorio libanés.

«El mariscal de campo Asim Munir reafirmó la importancia que Pakistán otorga a sus largas y cordiales relaciones con el Líbano, y subrayó el compromiso del Ejército de Pakistán de ampliar la colaboración en materia de defensa con las Fuerzas Armadas libanesas», señaló en un comunicado el ala de medios de las Fuerzas Armadas paquistaníes (ISPR, por sus siglas en inglés).

Munir, una figura central en la negociación entre Washington y Teherán, ofreció su apoyo militar durante una reunión con el jefe del ejército libanés, Rudolph Haykal, que viajó a Pakistán el pasado sábado, después de que Irán condicionara el avance en las negociaciones a incluir a Beirut en cualquier acuerdo.

La reunión tuvo lugar en la ciudad de Rawalpindi, a 15 kilómetros de la capital paquistaní, donde se encuentra el Cuartel General (GHQ) del poderoso Ejército paquistaní.

Durante el encuentro, ambos comandantes confirmaron haber discutido la evolución de la seguridad regional, la cooperación en defensa y las oportunidades para seguir fortaleciendo los lazos militares bilaterales, añadió el comunicado.

Según la nota oficial, el general libanés Haykal, que llegó impecablemente uniformado, elogió la profesionalidad de las Fuerzas Armadas de Pakistán y reconoció sus contribuciones a la paz y la estabilidad por su mediación en el conflicto.

La visita del comandante del Ejército libanés sucede en medio de este diálogo de paz, en el que Islamabad ha redoblado sus esfuerzos diplomáticos aprovechando su buena relación con Washington y su alianza histórica con Teherán.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, pidió ayer moderación a todas las partes tras la nueva oleada de ataques, justo cuando, según aseguró, las negociaciones de paz están en su fase final.

Irán siempre ha condicionado las negociaciones con Washington a que el alto el fuego incluya también al Líbano, una exigencia que Israel rechaza y que se ha convertido en uno de los principales bloqueos para el acuerdo.

Aunque el Líbano e Israel pactaron el pasado miércoles un alto el fuego condicionado al repliegue de Hizbulá, la milicia proiraní ya ha rechazado el acuerdo y pide romper las negociaciones.

Mientras tanto, la crisis se ensaña con territorio libanés, donde los muertos ya suman 3.637 tras la grave escalada del domingo entre Israel e Irán, que incluyó bombardeos en los suburbios de Beirut. EFE

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