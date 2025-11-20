El ejército ruso acelera su avance en Zaporiyia con la toma de otra localidad

1 minuto

Moscú, 20 nov (EFE).- El ejército ruso aceleró en las últimas horas su avance en la región ucraniana de Zaporiyia con la toma de otra localidad en la zona, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

La nueva localidad conquistada es Vesele, a 120 kilómetros de la capital regional, que se encuentra bajo control de Kiev.

El fin de semana pasado, Rusia informó de la captura de varias localidades en Zaporiyia, donde las tropas de Moscú han acelerado su ofensiva.

Simultáneamente, el ejército ruso aumenta la presión sobre los defensores de la ciudad estratégica de Pokrovsk, en Donetsk, con la toma de varias localidades en los alrededores de esa urbe y combates callejeros dentro de la ciudad.

Según el parte de guerra de este miércoles, las fuerzas rusas han intensificado su operaciones ofensivas en Mirnograd, ciudad-satélite de Pokrovsk, y han repelido seis intentos del enemigo de desbloquear sus posiciones en la zona.EFE

