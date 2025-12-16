El ejército ruso afirma tener el «control» de la ciudad ucraniana de Kupiansk

Rusia afirmó el martes tener el «control» de Kupiansk, una ciudad clave en el noreste de Ucrania donde las fuerzas de Kiev reivindicaron recientemente haberle arrebatado varios barrios al ejército ruso.

«La ciudad de Kupiansk está bajo control del 6º ejército ruso», declaró a la agencia oficial rusa TASS Leonid Sharov, portavoz del agrupamiento militar ruso Zapad, desplegado en esa zona.

La toma de Kupiansk fue anunciada luego de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmara el lunes que hubo «progresos» en las negociaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto con Rusia. Los europeos, en tanto, avanzan en la propuesta de una fuerza multinacional para garantizar la paz en Ucrania.

Rusia aseguró haber capturado Kupiansk en noviembre y posteriormente Ucrania afirmó haber recuperado varios barrios de la ciudad.

Pequeños grupos de soldados ucranianos intentan cada día penetrar en Kupiansk, reconoció Sharov, pero sostuvo que todos los barrios están bajo control de las fuerzas rusas.

Zelenski declaró el viernes que había visitado a las tropas ucranianas en la zona de Kupiansk, en un video publicado después de que Kiev anunciara que había recuperado dos localidades cercanas y varios barrios de esta ciudad.

Previamente, las fuerzas ucranianas habían dado cuenta de una «ruptura» en la zona de Kupiansk, nudo ferroviario clave de la región nororiental de Járkov.

El ejército ruso lanzó su ofensiva a gran escala en Ucrania en febrero de 2022 y ocupa actualmente 20% del territorio de su vecino, especialmente en el este y sur.

