El ejército ruso avanza en Mirnograd, cerca del bastión de Pokrovsk

Moscú, 19 nov (EFE).- El ejército ruso prosiguió hoy su avance en Mirnograd, en las inmediaciones de la ciudad estratégica de Pokrovsk, en Donetsk, según el parte castrense.

«En la localidad de Dimitrov (nombre ruso de Mirnograd), en la república popular de Donetsk, unidades de asalto del 51º Ejército continúan operaciones ofensivas en los distritos de este y oeste, así como en la zona sur de la ciudad», señaló Defensa en un comunicado.

Asimismo, agregó que las fuerzas rusas repelen todos los intentos de las tropas ucranianas de desbloquear las posiciones de las unidades cercadas en esa zona.

Simultáneamente, los militares rusos eliminan al enemigo dentro de Pokrovsk, escenario ahora de la principal batalla de la guerra y también combaten con tropas ucranianas en Rivne, otra localidad adyacente a ese nudo estratégico.

En las últimas semanas el ejército ruso ya tomó varias aldeas cerca de Pokrovsk con el objetivo de completar el cerco de la ciudad, donde apenas quedan civiles.

Según distintas fuentes, la urbe, que antes de la guerra llegó a tener unos 60.000 habitantes, tiene ahora unos 1.000 residentes que malviven en medio de constantes combates.EFE

