El Ejército ruso dice que prosigue su avance en la región ucraniana de Dnipropetrovsk

Moscú, 24 ago (EFE).- El Ministerio de Defensa ruso anunció este domingo que el avance de las fuerzas del país en la región ucraniana de Dnipropetrovsk continúa tras la toma de una nueva localidad en la zona.

La nueva conquista, según un parte castrense, es la localidad de Filiya, situada cerca de Dachnoe, una aldea tomada por las tropas rusas en julio.

En total, el Ejército ruso controla actualmente al menos seis localidades en Dnipropetrovsk, región limítrofe con Donetsk.

Esta semana en Dnipropetrovsk también fueron tomadas las localidades de Kolodezi (a 30 kilómetros al noreste de Sloviansk), y Voronoye y Novoheorhiivka.

Paralelamente, las fuerzas rusas continúan la ofensiva en Donetsk con el objetivo de completar la conquista del territorio de esa región, anexionada por Moscú en 2022.EFE

