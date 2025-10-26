El ejército ruso logra rodear a las tropas ucranianas en la estratégica ciudad de Kúpiansk

1 minuto

Moscú, 26 oct (EFE).- El jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerásimov, anunció el domingo que el ejército ha logrado rodear a las tropas ucranianas en la estratégica ciudad de Kúpiansk, en la región oriental de Járkov.

El anuncio coincidió con la visita a un centro de mando del presidente ruso, Vladímir Putin, quien pidió garantizar la rendición de los soldados enemigos para minimizar las bajas, según informó el Ministerio de Defensa en su canal de Telegram.EFE

mos/jlp

(foto)(vídeo)