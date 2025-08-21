The Swiss voice in the world since 1935

El Ejército ruso toma otra localidad en Donetsk en el marco de su avance a Konstantinivka

Moscú, 21 ago (EFE).- Las tropas rusas tomaron una nueva localidad en la región ucraniana de Donetsk en el marco de su avance hacia Konstantinivka, un importante nudo logístico, ubicado a 68 kilómetros de la capital regional, bajo control ruso.

Se trata de Oleksandr-Shultino, localidad que fue conquistada por la agrupación de tropas Sur, según el parte diario del Ministerio de Defensa de Rusia.

La víspera, Defensa informó también de la captura de Sujetske y Pankivski, a escasos kilómetros de la carretera entre las ciudades de Dobropilia y Pokrovsk, que defienden las tropas ucranianas.

La importancia de Dobropilia es que desde allí comienza la carretera de unos 50 kilómetros que la une al norte con Kramatorsk, la mayor plaza fuerte de Ucrania en la región de Donetsk, anexionada por Rusia en septiembre de 2022.

Además, ayer los militares rusos informaron de la toma de control sobre la localidad de Novoheorhiivka, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, junto la frontera administrativa con la región de Donetsk. EFE

